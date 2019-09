Splittede svenske politikere drøfter ny udlændingekurs

Et parlamentsudvalg skal søge at favne vidt forskellige syn på fremtidens svenske udlændingepolitik.

Tirsdag træder et udvalg under det svenske parlament, Riksdagen, for første gang sammen.

Det er migrationsudvalget, der består af repræsentanter fra alle otte partier.

Udvalget blev nedsat tidligere på året af den svenske regering, og ambitionen er at forsøge at opnå enighed om rammerne for den fremtidige asylpolitik.

Hvor mange asylansøgere er der plads til at modtage, og skal de have midlertidig eller permanent opholdstilladelse?

Det er nogle af spørgsmålene, partierne skal drøfte.

Men det ser på forhånd ud til at blive en vanskelig opgave.

Partierne tæller blandt andet det venstreorienterede Vänsterpartiet og det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna.

Moderaternas leder, Ulf Kristersson, har kaldt udvalget for "en bestillingsopgave for mere omfattende indvandring til Sverige".

Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, ser udvalgets arbejde som en måde at gemme asylspørgsmålet væk på.

Flygtninge og udlændinge har voldt Sverige store udfordringer.

De seneste fem år har svenskerne modtaget 320.000 asylansøgere og tildelt opholdstilladelse til 205.000 mennesker.

Derudover har 80.000 personer fået opholdstilladelse som pårørende til personer, der har fået asyl.

Prognosen fra den svenske udlændingemyndighed, Migrationsverket, siger 21.000 asylsøgere i 2019.

Moderaterna og Kristdemokraterna ønsker, at Sverige skal tage imod det samme antal asylsøgere som de øvrige nordiske lande.

Det vil sige mellem 5000 og 8000 mennesker om året.

På den anden side finder man Sverigedemokraterna, der ønsker et stop for at tage imod asylsøgere og deres familier.

Så fronterne er trukket hårdt op før udvalgets første møde.

Udvalget ledes af landsretspræsident Thomas Rolén, og det skal fremlægge resultatet af dets arbejde senest 15. august 2020.

/ritzau/TT