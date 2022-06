Splittelse i svensk politik udstillet ved besøg på hangarskib

Sveriges politiske landskab er præget af splittelse og ophidsede stridigheder til trods for landets historiske beslutning om at søge optagelse i Nato.

Splittelsen blev udstillet lørdag, da den socialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson og Centerpartiets leder, Annie Lööf, sammen gennemførte et symbolsk besøg på det amerikanske hangarskib USS Kearsarge, som har lagt til i Stockholms havn.

Det vakte stor opsigt, at den konservative leder, Ulf Kristersson fra Moderaterna, ikke var med på det symbolske besøg på det amerikanske flådefartøj, hvilket skyldtes hans forsøg på at få væltet socialdemokraternes justits- og indenrigsminister Morgan Johansson.

- Ulf Kristersson sagde tidligere, at Sverige må samarbejde, men nogle få uger senere forsøgte han at få fjernet den minister, som er ansvarlig for processen. Det ville ikke være passende, at han var med her i dag. Hans lederskab er ikke stærkt nok i situationen, sagde Magdalena Andersson under besøget på det store amerikanske flådefartøj.

Andersson reagerede torsdag på truslen mod hendes minister ved at gøre det klart, at hele regeringen ville gå, hvis Morgan Johansson blev væltet.

Centerpartiet og Annie Lööf kom fredag statsministeren til undsætning og fik afblæst en regeringskrise, da hun gjorde det klart, at hendes parti ikke ville stemme for at få fjernet Morgan Johansson ved mistillidsafstemningen, som vil finde sted tirsdag.

Justitsministeren kritiseres stærkt for ikke at have gjort nok for at bekæmpe den udbredte voldelige bandekriminalitet i Sverige - det mest dominerende politiske spørgsmål i landet ved siden af optagelsen i Nato.

Partierne Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna vil af med Morgan Johansson. De mener blandt andet, at han har løjet, og at han har svigtet på kriminalområdet. De fire partier har 174 pladser i Riksdagen. Blot en enkelt fra det krævede flertal på 175.

Andersson mener, at Moderaterne har svigtet løfter om politisk enhed i Nato-processen.

Der er valg i Sverige om tre måneder - den 11. september. En stor meningsmåling fra Sveriges statistiske bureau SCB viser, at Liberalerna og Miljöpartiet ligger under spærregrænsen på fire procent.

Socialdemokraterne står til 33,3 procent af stemmerne - en fremgang på 4,2 procentpoint, mens det største oppositionsparti Moderaterna står til at få 21,3 procent, hvilket vil være tilbagegang på 1,4 procentpoint.

Sverigedemokraterna står til 17 procent, Vänsterpartiet til 7,8 procent, og Centerpartiet til 6,7 procent og Kristdemokraterna til 5,2 procent.

/ritzau/TT