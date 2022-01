Splittet fransk venstrefløj vil vælte Macron med fælles profil

Præsident Emmanuel Macron har gode chancer for at blive siddende i Elysée-palæet, viser meningsmålinger.

Frankrigs venstrefløj er præget af opbrud og splittelse, hvilket giver præsident Emmanuel Macron gode chancer for at blive siddende i Elysée-palæet efter præsidentvalget i april.

Venstrefløjen planlægger nu et uformelt primærvalg for at skabe samling.

For øjeblikket tyder meningsmålinger på, at Macron, der er centrum-venstre-politiker, vil få mest konkurrence fra højrefløjen. Præsidenten, som endnu ikke har meddelt, hvorvidt han genopstiller, står for øjeblikket til at få 25 procent af stemmerne.

I weekenden meddelte den tidligere justitsminister Christiane Taubira, som er 69 år og fra Fransk Guyana, at hun er blandt præsidentkandidaterne på venstrefløjen.

Hun er den sjette markante profil blandt venstrefløjskandidaterne.

Kandidaterne til venstre for Macron omfatter også Socialisternes borgmester i Paris, Anne Hidalgo, De Grønnes EU-parlamentariker Yannick Jadot og Jean-Luc Mélenchon, som klarede sig godt ved præsidentvalget i 2017.

Dertil kommer flere andre mindre kendte kandidater.

I et forsøg på at rette op på splittelsen på venstrefløjen vil en række kandidater - herunder Taubira - forsøge at skabe mere enhed ved at finde en favorit ved et uformelt primærvalg.

Dette "Folkets primærvalg" afvikles sidst i denne måned - den 27.-30. januar - med mindst 120.000 vælgere og efter indsamling af et millionbeløb i euro.

Forsøgene på at skabe mere samling kommer, efter at Socialistpartiet, som traditionelt var det store dominerende parti, blev marginaliseret efter François Hollandes præsidentperiode.

I de snart fem år, hvor Macron har været præsident, har partiet ikke formået at finde fornyet opbakning blandt vælgerne.

Præsidentvalget holdes over to runder, medmindre en af kandidaterne allerede i første valgrunde får over halvdelen af stemmerne.

I den nuværende situation er Macrons stærkeste udfordrere to kvinder - nationalisten Marine Le Pen og den konservative kandidat Valérie Pécresse.

En dark horse på højrefløjen er den radikale provokatør Éric Zemmour. Republikanerne er på fremmarch, og mange venter at se et måske dødt løb mellem Macron og den 54-årige konservative Valérie Pécresse.

