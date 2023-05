Splittet Portugal vedtager lov om aktiv dødshjælp

Efter en lang kamp valgte portugisiske parlamentarikere fredag at tillade aktiv dødshjælp for visse personer med uhelbredelige sygdomme.

Det betyder, at personer over 18 år, der er dødeligt syge eller er plaget af uudholdelige lidelser, fremover vil kunne anmode om aktiv dødshjælp.

Diskussionen har skabt splittelse i det katolske land og er blevet mødt med stor modstand af den konservative, socialistiske præsident, Marcelo Rebelo de Sousa.

Loven kommer kun til at dække dem, der lider af "vedvarende" og "uudholdelig" smerte. Medmindre de ikke er i en mentalt tilstand, der gør det muligt at træffe et sådant valg om at ende deres liv.

Samtidig vil det kun være tilladt for portugisiske statsborgere samt personer med lovlig opholdstilladelse.

Lignende lovforslag er fire gange i løbet af de seneste tre år blevet godkendt af parlamentet.

Men hver eneste gang er de blevet sendt til forfatningsmæssigt eftersyn på grund af modstand fra præsidenten, der er en aktiv kirkegænger.

Den færdige version af loven endte dog med at få opbakning fra det regerende socialistparti, der har en absolut majoritet i parlamentet.

Præsidenten har nu en uge til at bekendtgøre loven, som ifølge portugisiske medier kan træde i kraft i løbet af efteråret.

- Vi er endelig nået slutningen på en lang kamp, sagde det socialistiske parlamentsmedlem Isabel Moreira tidligere på ugen.

Marcelo Rebelo de Sousa har før brugt sin vetoret til at standse tidligere lovforslag om aktiv dødshjælp.

Det skyldtes, at lovforslagene ifølge ham indeholdt "overdrevne udefinerbare koncepter", og at selve formuleringerne ifølge ham var selvmodsigende.

Aktiv dødshjælp er kun tilladt i en håndfuld lande, heriblandt Belgien, Holland, Luxembourg og Spanien.

/ritzau/AFP