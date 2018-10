Spørgsmål til rumænere: Er ægteskab kun mellem mand og kvinde

Ved en folkeafstemning i Rumænien lørdag og søndag afgøres det, om forfatningens ord om ægteskab skal ændres.

Seksuelle mindretal i Rumænien frygter, at en dør vil lukke sig, når der lørdag og søndag holdes folkeafstemning. Det gælder forfatningens ord om familie og ægteskab.

De er ikke alene med deres bekymring. Amnesty International og grupper i EU kritiserer afstemningen.

- Hvis du ikke stemmer, så vil to mænd være i stand til at adoptere dit barn, lyder det på en plakat i byen Timosoara fra ja-kampagnen.

Ægteskab mellem mennesker af samme køn er lov i op mod halvdelen af EU's 28 medlemslande.

I dag fastslår Rumæniens forfatning, at et ægteskab indgås mellem "ægtefæller". Men ved folkeafstemningen skal vælgerne tage stilling til en præcisering: At et ægteskab kun er mellem "en mand og en kvinde".

- Personligt føler jeg, at de forsøger at gøre os til andenklassesborgere, siger den 18-årige Cosmin Olteanu til AFP. Han er studerende i hjembyen Bacau.

Bøsser og lesbiske er bekymrede for, at afstemningen vil fremme et mere intolerant samfund. Hvor såkaldt kristne og konservative værdier får forrang. At det er Rumæniens placering i EU, der er på spil.

Kritikere minder om, at disse kristne og konservative værdier allerede fremmes i andre østeuropæiske lande med autoritære tendenser. Det gælder for eksempel Polen og Ungarn.

Afstemningen er blevet en realitet, efter at organisationen Koalitionen for Familien i 2016 samlede tre millioner underskrifter til at høre folkets stemme.

Alle undtagen et af de politiske partier støtter afstemningen. Flere af partierne er også enige i definitionen, at et ægteskab er mellem en mand og en kvinde. Det samme er den ortodokse kirke helhjertet.

Det regerende socialdemokratiske parti har været forsigtig med at vælge side.

- Denne folkeafstemning er ikke rettet mod seksuelle minoriteter, beroliger premierminister Viorica Dancila.

Folkeafstemningen er ugyldig, hvis færre end 30 procent af vælgerne stemmer.

