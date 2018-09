Sports-diplomatiet mellem de to koreaer vil fortsætte, mens vi venter på Kina og USA

Den sydkoreanske præsident ankommer i morgen til Nordkoreas hovedstad, Pyongyang. Efter en periode med stilstand er håbet, at mødet mellem ham og Nordkoreas leder kan accelerere forsoningsprocessen på Den Koreanske Halvø. Men er der overhovedet grund til optimisme?

Der sker en masse, uden at der for alvor sker noget.

Så kort kan situationen på Den Koreanske Halvø opsummeres.

For tøbruddet mellem de to koreaer, der begyndte med Nordkoreas leder, Kim Jong-uns, uventede nytårsappel om et fælles koreansk hold ved De Olympiske Vinterlege i Sydkorea i februar i år, drejer sig fortsat mest om sportsudøvere, musikere og adskilte koreanske familier, der krydser grænsen.

Mere politisk betydende resultater som fredsslutning, ophævelse af sanktioner og atomnedrustning lader derimod vente på sig.

Og umiddelbart er der ingen grund til at tro, at det vil ændre sig med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-ins, besøg i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, fra i morgen til torsdag.

For der kan være masser af god vilje hos de to koreanske ledere, men de to agerer dybest set på vegne af USA og Kina, der begge står som medunderskrivere af den våbenhvileaftale i 1953, der nok stoppede kampene, men ikke officielt afsluttede Korea-krigen. De to supermagter virker imidlertid pt. mest optaget af at føre handelskrig mod hinanden.

Kims udstrakte hånd er ellers blevet positivt modtaget af Moon, der synes fast besluttet på at videreføre tidligere tiders solskinspolitik. På positivsiden tæller også, at kemien mellem Kim og Moon virker til at være god. De to er allerede mødtes to gange før i år, og at der nu er afsat hele tre dage til møder i Pyongyang tyder på, at noget er i gære, for de to ledere vil næppe afsætte så lang tid, hvis ikke de er sikre på at kunne præsentere en aftale, der kan fremstå som et fremskridt og en sejr for begge parter.

Den aftale behøver ikke være om de helt tunge emner. Det kunne være sydkoreansk fødevarehjælp efter årets fejlslagne nordkoreanske majshøst. Det kunne være en genåbning af industriområdet i Kaesong, hvor 124 sydkoreanske firmaer tidligere har sikret regimet i nord en solid indtægt og arbejde til over 50.000 nordkoreanere. Det kunne også være en underskrift på en aftale om at etablere en jernbane mellem Seoul og Pyongyang – og i den forbindelse eventuelt at opbløde de nuværende rejserestriktioner mellem de to lande. Ja, måske kommer der også en erklæring, hvor de to ledere udtrykker deres principielle tilslutning til en genforening af de to koreaer.