Sprængningen ved Prince Edward-øerne

* Selv om der er gået 40 år siden sprængningen, er mange dokumenter i sagen fortsat hemmeligstemplede. Kun et fåtal af sagens papirer er gjort tilgængelige for offentligheden.

* Der er igennem årene kommet flere tegn på, at Israel sprængte en atomladning på en båd ved Prince Edward-øerne den 22. september 1979.

* Den israelske radiojournalist Dan Raviv fortalte i 1980 om Vela-episoden. Han sagde, at en af hans kilder var en israelsk politiker. Det menes at være Eliyahu Speiser. Han var meget tæt på Israels senere regeringschef og præsident Shimon Peres, der regnes for en central person i Israels atomprogram.

* Israel lærte blandt andet af Oktober-krigen i 1973, at dets atomarsenal var for lille.

* I 1976 blev chefen for Israels atomenergikommission Shalhevet Freier fyret. Han var modstander at prøvesprængninger.

* I sin bog "White House Diary" fra 2010 skriver præsident Jimmy Carter, at han mener, at Israel stod bag sprængningen.

Kilde: Haaretz.

/ritzau/