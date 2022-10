Sprængstofekspert gætter at missil er årsag til eksplosion på Krim-bro

Der står flammer op fra Krim-broen, der er strategisk vigtig for russerne, og dele af broen er styrtet i havet.

Det har krævet en meget voldsom eksplosion at skabe de ødelæggelser, og det kan være gjort på en af tre måder, vurderer Peter Hald, der er sikkerhedsleder ved Aarhus Universitet. Han er uddannet kemiker og ingeniørofficer.

- Det er en voldsomt stor eksplosion. Det er en ildkugle, der er bredere end en firesporet motorvej, så det er mange hundrede kilo sprængstof, der er brugt, siger han.

- Man kan have fremført det med en båd, med en lastbil eller med et større missil. Det er en af de tre måder, hvor det er realistisk at have fået så meget sprængstof frem, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter at have gennemgået blandt andet billeder af eksplosionen på broen, er Peter Halds bedste bud, at der er anvendt et missil til sprængningen.

Der ses ikke en streg i luften på nogen af de billeder, han har set, som kan vise, at det var et missil. Men der er "utroligt mange hvide gnister" i lufter efter bombningen, hvilket ifølge kemikeren kan være rester af brændstof.

På videoer, hvor hastigheden er sat drastigt ned, kan det ifølge Peter Hald se ud, som om der kommer et lys fra vandsiden mod broen og derefter en eksplosion. Men det er meget usikkert.

Ruslands antiterror-myndighed har derimod sagt, at det er sket, ved at en bilbombe er eksploderet, hvilket har antændt op mod syv tankvogne, der skulle med tog til Krim.

Og det er da også plausibelt ud fra sprængningens størrelse at dømme, mener ingeniørofficeren.

- Der, hvor det er mindre plausibelt, er, at russerne godt ved, at det er en vigtig bro, og de har formodentlig passet godt på den.

- Så enten er det den mest behagelige forklaring, eller også er den - for russerne - ubehagelige forklaring, at deres sikring af broen er svigtet totalt, siger Peter Hald.

Han vurderer, at det slet ikke er ligetil at sprænge en bro som denne i luften. Den er meget stor og formentlig solidt bygget.

- Derfor er det mange hundrede kilo eller måske oppe i tons-størrelsen, der skal til for at lave skader på den, siger Peter Hald.

Der er ikke usædvanligt med ballistiske missiler med sprænghoveder på flere hundrede kilo sprængstof. Og der findes ifølge Peter Hald også missiler på flere ton sprængstof.

Krim er en ukrainsk halvø, der siden 2014 har været annekteret af Rusland.

Halvøen og den 19 kilometer lange bro er vigtig for Rusland, når det kommer til at få forsyninger såsom ammunition og brændstof frem til styrkerne, der er i krig, i det sydlige Ukraine.

/ritzau/