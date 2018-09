Spredte angreb i Syrien synes at være stilhed før storm

Ruslands, Tyrkiets og Irans ledere forud for ventet storoffensiv mod militante i Syrien

Mindst otte militsfolk, der kæmpede for de syriske regeringsstyrker, er blevet dræbt ved et luftangreb i det sydøstlige Syrien, oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskererettigheder.

Fire syrere er blandt de dræbte. De øvrige er fra Iran og andre lande. De blev bombet fra luften, da de i weekenden kørte i en konvoj nær Al-Tanf-basen, siger overvågningsgruppen.

Det er uklart, hvorvidt en USA-ledet koalition udførte angrebet.

Angrebet er sket på et tidspunkt, hvor situationen er meget spændt. Syriens regeringsstyrker planlægger en omfattende offensiv med støtte fra Rusland i Idlib-provinsen i det nordlige Syrien.

Her anslår FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, at der fortsat er omkring 10.000 militante islamister fra al-Nusra og al-Qaeda.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger mandag, at situationen i Idlib ikke kan tolereres uendeligt, og at Syrien er i sin gode ret til at udslette de militante. Det skriver nyhedsbureauet Interfax.

Den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, ankom mandag til Syrien. Han støtter op bag Lavrovs udmeldinger.

- De militante må udrenses fra Idlib, siger den iranske minister og tilføjer:

- Hele Syriens territorium skal opretholdes, og alle sekter og grupper bør begynde genopbygningen af landet som et samlet kollektiv, så de fordrevne kan vende hjem, siger Zarif med tilføjelsen:

- Og de tilbageværende terrorister i Idlib må renses ud, og regionen må bringes under den syriske befolknings kontrol.

- Irans præsident, Hassan Rouhani, skal mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets leder, Tayyip Erdogan, i Iran, oplyser Irans udenrigsministerium mandag til Fars News.

/ritzau/AFP