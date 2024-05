Spritnyt Boeing-fartøj sætter kurs mod rummet med to astronauter

Efter et års forsinkelse på grund af knas med teknikken er den amerikanske flyproducent Boeing klar til en bemandet rejse til Den Internationale Rumstation (ISS).

Det skriver Videnskab.dk

Rumfartøjet "Starliner" skulle sendes i luften natten til tirsdag dansk tid - efter planen klokken 04.34.

Dog blev opsendelsen kort før afgang udskudt med mindst 24 timer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker på grund af et teknisk problem med Atlas V-løfteraketten.

Der er to erfarne amerikanske Nasa-astronauter om bord på rumfartøjet - Sunita Williams og Barry Wilmore.

Boeing har selv beregnet astronauternes risiko for at dø til at være 1:195, hvilket svarer til 0,51 procents risiko for en dødsulykke.

- Der er altid en risiko forbundet med rumfart, og her er astronauterne testpiloter på et fartøj, som endnu ikke er godkendt til brug. Så de ved godt, at der er en vis risiko for at dø, siger astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, Michael Linden-Vørnle, til Videnskab.dk.

På en nylig pressekonference udtalte astronauten Sunita Williams, at hun og resten af holdet føler sig trygge ved deres rumfærd.

- Vi er kommet til et punkt, hvor vi - os alle sammen, er et stort team - vi føler os meget trygge og komfortable ved, hvordan rumfartøjet flyver. Og vi har backup-procedurer i tilfælde af, at vi skulle få brug for det, udtalte Williams ifølge CNN.

"Starliner" har allerede forsøgt sig med testflyvninger to gange.

Ved den første ubemandede testflyvning i 2019 opstod en række tekniske problemer, og fartøjet nåede aldrig op til rumstationen som planlagt, skriver Videnskab.dk.

Ved anden og seneste testflyvning i 2022 nåede "Starliner" op til Den Internationale Rumstation, men den ubemandede flyvning var heller ikke denne gang helt uden tekniske vanskeligheder.

Nasa ønsker, at kommercielle firmaer skal fragte gods og mennesker op til rumstationen - derfor er Boeings "Starliner" kommet til verden.

I 2014 tildelte Nasa 6,8 milliarder amerikanske dollar til Boeing og firmaet SpaceX til udviklingen af nye fartøjer til at sende mennesker ud i rummet. Det svarer til i omegnen af 49 milliarder danske kroner.

Begge firmaer blev flere år forsinkede, men SpaceX overhalede Boeing tilbage i 2020 med den første bemandede testflyvning af Crew Dragon-fartøjet, skriver Videnskab.dk.

Siden da har Crew Dragon fløjet adskillige astronauter og kosmonauter op til rumstationen. Herunder fløj den danske astronaut Andreas Mogensen frem og tilbage fra rumstationen med et Crew Dragon-fartøj fra SpaceX.

Nasa vil dog gerne have flere leverandører, da det giver større forsyningssikkerhed, lyder det fra Michael Linden-Vørnle.

- Hvis det ene firma svigter, har du stadig det andet. Lige nu har de kun SpaceX til bemandede flyvninger, så derfor vil de gerne have Boeing med, siger han til Videnskab.dk.

