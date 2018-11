Sri Lankas præsident genindkalder kriseramt parlament

Parlamentet i Sri Lanka skal den 5. november igen samles, oplyser landets nyudnævnte regeringsleder.

Parlamentet i Sri Lanka vil i næste uge samles igen. Præsident Maithripala Sirisene har besluttet at genindkalde parlamentet den 5. november.

Det oplyser Mahinda Rajapaksa, der fredag blev udpeget som ny premierminister af præsidenten, som forinden have afsat premierminister Ranil Wickremesinghe og hans regering.

Det skete til trods for, at den afsatte premierminister sagde, at han stadig havde et flertal bag sin regering i parlamentet.

Lørdag besluttede præsident Sirisene at suspendere parlamentet. Det var ifølge nyhedsbureauet AP tilsyneladende for at få tid til at samle et flertal bag den nye premierminister, der er en omstridt politiker.

Han er landets tidligere præsident og førte i sin regeringsperiode fra 2005 til 2015 an i den blodige nedkæmpelse af et tamilsk oprør.

Offensiven kostede titusinder af civile livet. Rajapaksa er i flere internationale sammenhænge blevet beskyldt for krigsforbrydelser.

