Sri Lankas præsident siger minister og politichef må gå

Advarsel om bombeangreb blev ikke sendt videre til premierministeren eller andre topministre.

Sri Lankas præsident, Maithripala Sirisena, har anmodet politiets chef og landets forsvarsminister om at træde tilbage.

Det sker i kølvandet på bombeangrebene påskedag mod kirker og luksushoteller, hvor mindst 359 blev dræbt. Det siger to unavngivne kilder tæt på præsidenten til Reuters onsdag.

Regeringen i Sri Lanka indrømmede onsdag, at der var sket "større fejl" i myndighedernes håndtering af advarsler om et bombeangreb og i sikkerhedsindsatsen.

- De sikkerhedsofficerer, som modtog efterretningsrapporten fra en udenlandsk nation, delte den ikke med mig. Passende handlinger ville ellers være taget, siger præsidenten.

Der er blevet fremsat mange forskellige beskyldninger, efter at islamistiske selvmordsbombere sprængte sig selv i luften i tæt pakkede kirker og på store luksushoteller.

Myndighederne har foretaget omkring 60 anholdelser, men der er navnligt udbredt vrede over, at tydelige og specifikke advarsler om angrebene øjensynligt blev ignoreret.

Sri Lankas politichef udsendte den 11. april en advarsel om, at en udenlandsk efterretningstjeneste havde advaret om selvmordsbombeangreb mod "prominente kirker".

Ifølge CNN havde den indiske efterretningstjeneste fremsendt "usædvanligt specifikke" oplysninger om angrebene, uger før de fandt sted. Nogle af oplysningerne kom fra en formodet IS-kriger, som er anholdt af de indiske myndigheder.

Men informationerne blev ikke sendt videre til premierministeren eller andre topministre.

- Der skete en større fejl med hensyn til deling af informationen, siger viceforsvarsminister Ruwan Wijewardene.

Den amerikanske ambassadør i Sri Lanka siger, at USA mener, at radikale grupper fortsat lægger planer om angreb i landet. Ambassadør Alaina Teplitz siger, at det er åbenlyst, at der er blevet begået fejl af myndighederne i håndteringen af advarsler om angreb.

Teplitz siger, at USA ikke havde forhåndsoplysninger om en trussel mod Sri Lanka.

/ritzau/Reuters