Stabschef: Navalnyj er flyttet fra fængsel til ukendt sted

Den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj er blevet flyttet fra sit fængsel til en ukendt lokation.

Det fortæller Navalnyjs stabschef ifølge Reuters tirsdag.

- Hvor Aleksej er nu, og hvilken koloni han er blevet flyttet til, det ved vi ikke, siger stabschef Leonid Volkov i en udtalelse via beskedtjenesten Telegram.

Den prominente oppositionspolitiker afsoner i øjeblikket en dom på to et halvt år i et fængsel uden for Moskva.

I marts blev Navalnyj idømt yderligere ni års fængsel, efter at han blev kendt skyldig i anklager om bedrageri og for at udvise foragt i retten.

Den afgørelse har oppositionspolitikeren siden anket. Det er dog blevet afvist.

Navalnyj blev forgiftet ombord på et passagerfly i august 2020. Flyet måtte nødlande, og han blev bragt til et hospital i Berlin. Her fandt læger spor af nervegift.

I januar 2021 vendte Navalnyj tilbage til Rusland efter mange måneders behandling og genoptræning. Han blev anholdt ved hjemkomsten og blev i februar fængslet. Ifølge de russiske myndigheder havde han brudt regler i forbindelse med en betinget dom, han fik i 2014.

Ifølge FN-eksperter står Rusland bag angrebet. En militær domstol i Moskva fastholder, at forgiftningen af Navalnyj ikke skal efterforskes.

/ritzau/