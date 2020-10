Stabschef: Trumps tilstand var faretruende dårlig fredag

Den coronaramte præsident havde fredag feber og et lavt niveau af ilt i kroppen, oplyser Trumps stabschef.

Donald Trumps tilstand forværrede sig fredag så meget, at hans medarbejdere var alvorligt bekymrede for præsidenten.

Det oplyser en af Trumps nærmeste medarbejdere, stabschef Mark Meadows.

- I går morges var vi virkelig bekymrede. Han havde feber og hans iltmætning faldt hurtigt, siger Mark Meadows i et interview med Fox News lørdag.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Meadows oplyser ikke, hvor stort et fald i blodets mætning af ilt, der var tale om. Derimod fortæller han, at siden forskrækkelsen fredag er Trumps tilstand forbedret i helt utrolig grad.

Trump blev fredag aften lokal tid indlagt på et militærhospital i Maryland, efter at han var blevet testet positiv for covid-19.

I en videomeddelelse natten til søndag dansk tid oplyser Trump, at han har det "meget bedre".

/ritzau/