Stadig færre civile bliver dræbt i Syrien

Færre civile blev dræbt i Syrien i september, end i nogen anden måned siden krigen i landet brød ud for over syv år siden.

Det siger overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, Sohr.

Gruppen siger, at 139 civile blev dræbt under kamphandlinger i Syrien i september - 58 af dem var børn.

436 oprørere blev dræbt i september. Blandt dem var 236 jihadister.

239 soldater i regeringsstyrkerne og i de regeringsvenlige militsgrupper blev også dræbt, siger Sohr.

Syriske regeringsstyrker og deres allierede har det seneste år generobret store områder fra oprørerne, som i dag er koncentreret i Idlib-provinsen i den nordlige del af Syrien.

Idlib er blevet et tilflugtssted for mange, der er flygtet fra krigen andre steder i Syrien.

Men det er også et tilholdssted for radikale islamister og flere oprørsgrupper.

17. september indgik Rusland og Tyrkiet en aftale om at oprette en demilitariseret zone i provinsen, som regeringsstyrkerne truede med at angribe ved en omfattende offensiv, hvorved mange civile kunne være blevet dræbt.

Rusland støtter styret i Damaskus, mens Tyrkiet støtter flere oprørsgrupper.

Sohr indhenter informationer om blandt andet dræbte og sårede fra netværk mange steder i Syrien.

Krigen har indtil nu kostet omkring 365.000 mennesker livet, heriblandt over 110.000 civile.

I Idlib skal tunge våben være ude inden den 10. oktober, og grupperne skal trække sig senest 15. oktober. Men der hersker tvivl om, hvorvidt det vil ske.

Tilbagetrækningen er en del af en aftale, som Rusland og Tyrkiet for nylig indgik for at forhindre en syrisk offensiv mod provinsen.

Syriens udenrigsminister, Walid al-Moualem, opfordrede under en tale i FN's Generalforsamling i weekenden syriske flygtninge til at vende tilbage.

Han kalder det en "prioritet" for den syriske regering.

Moualem kræver samtidig, at Tyrkiet, Frankrig og USA trækker deres styrker ud af Syrien "øjeblikkeligt". Han omtaler landene som "besættelsesstyrker".

