Stadig flere lande råder sine borgere til at bruge mundbind

I marts anbefalede et fåtal af lande brug af ansigtsmasker mod coronavirus. Det har siden ændret sig markant.

I coronapandemiens tidlige fase var det kun i få lande, at mundbind blev set som en effektiv måde at bekæmpe smittespredning, men det har siden ændret sig markant.

I midten af marts anbefalede bare ti lande brug af mundbind. Nu er det 130 lande, som råder sine indbyggere til at dække næse og mund for at undgå at smitte andre eller selv blive smittet, skriver det norske NRK.

Frankrigs nye premierminister, Jean Castex, meddelte torsdag, at der fra næste uge indføres et påbud om brug af mundbind for personer, der befinder sig indendørs på et offentligt sted.

Tiltaget kom, efter at den franske sundhedsminister oplyste, at der var tegn på en mindre stigning i antallet af smittetilfælde på hospitaler i Paris-området.

Debatten for eller imod mundbind eller ansigtsmasker, som det også kaldes, har stået på i flere måneder.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, fastholdt indtil for nylig, at sunde mennesker ikke havde behov for at bære masker.

Men i begyndelsen af juni ændrede WHO kurs.

- Set i lyset af ny forskning anbefaler WHO, at regeringer bør opmuntre offentligheden til at bære mundbind på steder, hvor der er massespredning, og hvor social afstand er svært at overholde, meddelte organisationens generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Efter lang tids debat har også engelske myndigheder varslet påbud om ansigtsmasker i butikker og på offentlige transportmidler fra den 24. juli.

I Italien har ansigtsmasker mere været reglen end undtagelsen i gadebilledet siden udbruddet satte ind. Masker har været obligatoriske i butikker, offentlig transport og på arbejdspladser, skriver NRK.

I enkelte af de mest udsatte regioner i landet har der i perioder også været krav om at bruge ansigtsmasker udendørs.

I Danmark er der ikke et påbud om mundbind. Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at der dog kan være situationer, hvor mundbind kan tages i brug af hensyn til andre.

Det kan eksempelvis være, hvis man er på vej hjem efter at have været i en højrisikozone for coronavirus, eller hvis man er på vej hen for at få taget en virustest.

