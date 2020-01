Stammefolk i Amazonas beskylder præsident for folkedrab

- Vi accepterer ikke minedrift, og vi accepterer ikke dem, der fælder regnskoven, siger Amazonas-bevægelse.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har lovet at åbne Amazonas op for mineselskaber. Det har fået oprindelige folk til at beskylde den politiske leder for "folkedrab, kulturdrab og miljødrab".

Kritikken er formuleret i et manifest, som er underskrevet af flere hundrede lokale ledere fra forskellige urbefolkningsgrupper i regnskoven.

De lokale ledere har været samlet i en uge i Pairacu, der ligger langt inde i regnskoven. Her har de dannet en forenet front mod Bolsonaros politik og den tiltagende afskovning i junglen.

- Det er vores mål at stå sammen og i fællesskab fordømme den brasilianske regerings politik.

Sådan lyder et udkast til en sluterklæring fra bevægelsen.

- Vi accepterer ikke minedrift på vores jorder. Vi accepterer heller ikke dem, der fælder regnskoven. Vi accepterer heller ikke illegale fiskere eller anlæg til vandenergi. Vi er imod alt, der ødelægger regnskoven, hedder det.

Gruppen tilføjer, at regeringens "trusler og hadske taler" opfordrer til vold mod oprindelige folkeslag i Amazonas. Den kræver, at dem, som har stået bag drab, bliver retsforfulgt og straffet.

Mindst otte ledere fra oprindelige befolkningsgrupper blev dræbt sidste år.

Den mest fremtrædende forkæmper for oprindelige folks livsgrundlag i Brasilien er miljøforkæmperen Raoni Metuktire. Han har sagt, at han selv vil rejse til hovedstaden Brasilia.

- I Brasilia vil jeg spørge Bolsonaro om, hvorfor han taler så dårligt om oprindelige folk, siger den 89-årige Metuktire, som leder Kayapo-stammen.

Nye foreløbige tal fra Det Nationale Institut for Rumforskning i Brasilien viser, at der sidste år skete en stigning på 85 procent i afskovningen af Amazonas i forhold til året før.

/ritzau/AFP