Kinas system for "social credit" skal blandt andet:

* Give point efter, om folk overholder loven, hjælper andre mennesker, arbejder frivilligt og lignende.

* Belønne gode borgere med rabat på varmeregningen, billigere banklån og gratis bycykler.

* Straffe dårlige borgere ved at forbyde dem at købe tog- og flybilletter eller at bo på luksushoteller.

Kilder: Foreign Policy, The Independent.

/ritzau/