Redningshold kæmper for at nå frem til helikopter med Irans præsident

Redningshold kæmper søndag med at nå frem til det sted, hvor en helikopter med Irans præsident, Ebrahim Raisi, om bord er forulykket.

Præsidentens tilstand er ukendt, mens der er modstridende meldinger om, hvorvidt helikopteren er blevet fundet.

Således rapporterer iransk stats-tv, at den er blevet fundet. Men ngo'en iransk Røde Halvmåne afviser, at den er blevet fundet.

Ulykken med helikopteren, som også havde udenrigsminister Hossein Amir-Abdollahian om bord, skete i et bjergrigt område med tyk tåge. De første meldinger kom søndag eftermiddag.

Et stort antal redningshold er sendt ud for at lede efter helikopteren, som var på vej tilbage fra et besøg ved grænsen til Aserbajdsjan som del af en konvoj med tre helikoptere.

Flere iranske embedsmænd har udtalt sig om situationen.

En embedsmand, som udtaler sig anonymt til Reuters, har sagt, at både præsidentens og udenrigsministerens liv er i fare.

Vedkommende siger, at "vi stadig er håbefulde, men informationer fra ulykkesstedet er meget bekymrende".

En anden iransk embedsmand har til stats-tv sagt, at der flere gange har været kontakt med en en af passagerne og et af besætningsmedlemmerne på den iranske præsidents helikopter.

/ritzau/Reuters