Statsanklager frikender betjente for drab på sort amerikaner

Andrew Browns familie beskylder politiet for at henrette den sorte amerikaner under en anholdelse i april.

Ingen af i alt syv betjente vil blive tiltalt for at have skudt og dræbt en sort mand ved navn Andrew Brown foran hans hjem i byen Elizabeth City i North Carolina i slutningen af april.

Det står klart, efter at statsanklager Andrew Womble tirsdag fremlagde resultatet af delstatens efterforskning af sagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Womble var de involverede betjente i deres gode ret til at skyde Brown, fordi han bragte deres liv i fare, da han forsøgte at flygte fra stedet.

Den 42-årige amerikaner blev skudt og og dræbt 21. april, da politiet ankom til hans hjem for at anholde ham, fordi han var mistænkt for narkokriminalitet.

Andrew Womble siger tirsdag, at de syv betjente fandt Andrew Brown siddende i sin bil foran hjemmet, hvorefter de omringede bilen og bad ham om at forlade den.

Men i stedet trådte han på speederen for at flygte og pegede undervejs også sin bil i retning af flere betjente, forklarer Womble.

- Mr. Browns handlinger fik med rette tre betjente til at vurdere, at det var nødvendigt at bruge dødelig magt for at beskytte dem selv og andre, siger Andrew Womble ifølge Reuters.

Han tilføjer, at betjente under episoden affyrede 14 skud på 44 sekunder. Der blev efterfølgende fundet en lille klump amfetamin i Browns bil, men ingen våben.

Andrew Browns familie og advokater har tidligere beskyldt politiet for at henrette den sorte amerikaner, da en uafhængig obduktionsrapport har vist, at han døde af et skud i baghovedet.

- At kalde dette skyderi berettiget på trods af de kendte oplysninger er både en fornærmelse og et slag i ansigtet på Andrews familie, befolkningen i Elizabeth City og rationelt tænkende mennesker overalt, siger Brown-familiens advokater tirsdag i en udtalelse.

Skyderiet har fået enorm opmærksomhed i USA, da det fandt sted, dagen efter at den hvide betjent Derek Chauvin blev kendt skyldig i at have dræbt den sorte amerikaner George Floyd.

Episoden blev også fulgt af flere dages protester mod politivold i Elizabeth City.

Byens borgmester indførte mandag et udgangsforbud i byen i flere nætter i forventningen om nye voldelige demonstrationer.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, er fortsat i gang med at undersøge, om politiet overtrådte Andrew Browns borgerrettigheder.

