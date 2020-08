Statsanklager vil tvinge Trumps søn til at give forklaring

Eric Trump har hidtil afvist at samarbejde i efterforskning af mulig svindel med værdiansættelse af aktiver.

Chefstatsanklageren i New York har indgivet en begæring til en domstol for at få Donald Trumps søn Eric Trump til at samarbejde og lade sig afhøre i en efterforskning af Donald Trump og Trump Organizations finanser.

Det skriver CNN.

Ifølge anklagemyndigheden havde Eric Trump indvilget i at afgive sin forklaring i sagen ved en afhøring 22. juli. To dage før den planlagte afhøring, ændrede han dog pludselig mening.

- Eric Trump har nægtet at møde op og give en forklaring i henhold til en stævning, selv om han er en vigtig brik i visse transaktioner, siger chefstatsanklager Letitia James i en erklæring mandag

Hun vil derfor have domstolen til at tvinge Eric Trump til at afgive forklaring i sagen.

Anklagemyndigheden undersøger, hvorvidt Trump Organization har manipuleret værdien af selskabets aktiver. Det skal være sket for at få bedre vilkår ved optagelse af lån.

Samtidig mistænktes organisationen for at have underdrevet værdien af aktiverne på selvangivelser for at opnå skattefordele.

Anklagemyndigheden har efterforsket Donald Trump og Trump Organizations finanser siden 2019.

Her forklarede præsidentens tidligere advokat Michael Cohen ved en høring i Kongressen, at Donald Trump fiflede med sine selvangivelser for at opnå økonomiske og skattemæssige fordele.

I modsætning til en lang række af sine forgængere har Donald Trump aldrig offentliggjort sine skattepapirer.

/ritzau/