Statsledere fordømmer dødeligt angreb

* Torsdag reagerede flere regeringschefer og statsoverhoveder på knivangrebet i den franske by Nice, hvor tre personer blev myrdet.

* "Mine tanker går til ofrene for denne hadefulde handling. Hele Europa er i solidaritet med Frankrig. Vi forbliver forenede og beslutsomme over for barbariet og fanatisme", tweetede formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen.

* Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, udtalte "Jeg er dybt rystet over de brutale mord i kirken i Nice. Mine tanker er hos de pårørende til de myrdede og sårede".

* Italiens premierminister, Giuseppe Conte, fordømte det, han kaldte et "uhyrligt angreb" og sagde, at det "ikke vil ryste den fælles front, der forsvarer værdierne for frihed og fred.

* Pave Frans beder for ofrene, fortæller Vatikanet. Paven opfordrer franskmændene til at "forene sig for at bekæmpe det onde med det gode".

Kilde: AFP

/ritzau/