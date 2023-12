Statslige medier: Iran har henrettet israelsk agent

En agent fra den israelske efterretningstjeneste Mossad er blevet henrettet lørdag i det sydøstlige Iran, skriver det officielle iranske nyhedsbureau Irna.

- Den pågældende person kommunikerede med udenlandske efterretningstjenester - deriblandt Mossad - efter at have indsamlet klassificerede oplysninger, lyder det.

Nyhedsbureauet oplyser ingen detaljer om personen, hvis identitet ikke er kendt.

Henrettelsen fandt sted i provinsen Sistan-Baluchistan i det sydøstlige Iran, hvor befolkningen er sunnimuslimer, og hvor separatister længe har kæmpet mod det shiamuslimske præstestyre i Teheran.

Provinsen, som grænser op til Afghanistan og Pakistan, har omkring 2,8 millioner indbyggere - lidt over tre procent af Irans 84 millioner indbyggere.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP oplyser de iranske myndigheder, at en dødsdom blev eksekveret i et fængsel i provinsen efter en retssag.

- Dødsdommen blev eksekveret i morges i Zahedan-fængslet mod en spion fra det zionistiske regime, oplyser provinsens retlige myndigheder på hjemmesiden Mizan Online.

Manden blev også dømt for at have indsamlet fortrolige oplysninger til Mossad med henblik på at forstyrre den offentlige ro og orden i provinsen.

Iran har tidligere foretaget anholdelser af påståede udenlandske agenter, som skal have arbejdet for andre lande - deriblandt Israel.

I december 2022 blev fire personer hængt i den islamiske republik. De var blevet dømt for at have samarbejdet med Israels efterretningstjenester.

Iran anerkender ikke Israel, og de to lande har udkæmpet en skyggekrig i en lang årrække.

Præstestyret i Teheran beskylder Israel for at stå bag en række sabotageangreb og attentater rettet mod Irans atomprogram.

USA og Israel beskylder Iran for at anvende droner og missiler i angreb mod amerikanske styrker og israelske skibe i og nær Den Persiske Bugt.

Ifølge menneskerettighedsgrupper, deriblandt Amnesty International, henretter Iran årligt flere personer end alle andre lande - med undtagelse af Kina.

I en rapport i sidste måned skrev en iransk menneskerettighedsgruppe med base i Norge, at Iran har henrettet over 600 mennesker i år frem til november. Det er det største antal henrettelser i otte år.

De fleste henrettelser i Iran foregår som hængninger.

