Statsmedier i Myanmar: Aung San Suu Kyi bliver benådet

78-årige Aung San Suu Kyi, der blev afsat som leder af Myanmar i et militært kup i 2021, bliver benådet i nogle af de sager, der er mod hende.

Det skriver statslige medier i Myanmar ifølge AFP.

Ifølge AFP er hun en blandt over 7000 fanger, der får amnesti af militærjuntaen i Myanmar. Det sker for at markere en buddhistisk helligdag.

Aung San Suu Kyi benådes dog kun for 5 ud af i alt 19 lovovertrædelser, som hun er idømt 33 års fængselsstraf for.

En kilde, som ønsker at være anonym, siger til nyhedsbureauet Reuters, at hun ikke bliver løsladt.

Aung San Suu Kyi har været fængslet siden militærkuppet i 2021. Hun er blandt andet dømt for at forsøge at påvirke landets valgkommission og for at bryde coronarestriktioner.

Hun har selv afvist alle anklager og kaldt dem absurde.

For nylig blev hun flyttet fra et fængsel til en regeringsbygning. Det var uklart, hvorfor flytningen fandt sted.

Aung San Suu Kyis parti hedder Den Nationale Liga (NLD).

Militæret væltede NLD-regeringen om morgenen 1. februar 2021, kort før parlamentet skulle mødes for første gang siden valget.

I de første uger efter kuppet demonstrerede folk i Myanmar i stort antal. Men de omfattende protester stilnede af, i takt med at sikkerhedsstyrker slog hårdt ned på demonstranterne.

Årsagen til kuppet i 2021 var, at militæret mente, at der havde været svindel involveret ved valget i 2020, hvor det altså var blevet til en storsejr til Aung San Suu Kyi.

Militærets anklager om svindel er blevet afvist af både internationale observatører og Myanmars valgkommission.

Aung San Suu Kyi blev sat i husarrest i 1989 efter store protester mod årtiers militært styre.

I 1991 vandt hun Nobels fredspris for sin kamp for demokrati i Myanmar. Hun blev dog først løsladt fra husarrest i 2010.

Hun førte både i 2015 og 2020 sit parti til overbevisende valgsejre. Men blev altså væltet i et kup i 2021.

