Statsminister: Danmarks støtte til Ukraine vakler ikke en millimeter

Lige nu er vi i en situation, hvor man må vælge, om man står på den rigtige eller den forkerte side i historieskrivningen.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) forud for EU-topmøde i Bruxelles.

- Hvis Europa vakler i vores opbakning til Ukraine, hvad er Europa så?

- Hvis ikke vi har evnen og viljen til at forsvare os selv som europæere, så er der ikke meget tilbage, hvis i spørger mig. Danmark vakler ikke en millimeter i forhold til vores støtte til Ukraine, siger hun.

Torsdag og fredag er der topmøde i Bruxelles, hvor langsigtet økonomisk støtte til Ukraine og optagelsesforhandlinger er på programmet.

- Det her topmøde er selvfølgelig afgørende, både for at vi får sikret finansiering på europæisk plan til Ukraine. Men også at vi betrygger Ukraine i, at deres fremtid tilhører resten af Europa og ikke Rusland, siger Mette Frederiksen.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, siger, at Ungarns standpunkt ikke har ændret sig. De mener ikke, at Ukraine opfylder kravene for at påbegynde optagelsesforhandlingerne.

Det vækker bekymring blandt EU's stats- og regeringschefer, i forhold til om man kan nå til enighed på det punkt under topmødet, ligesom man er bekymret for, at Ungarn vil nedlægge veto i forhold til den langsigtede økonomiske støtte.

Mette Frederiksen fortæller, at hun også ser et skifte i Danmark i forhold til opbakningen til Ukraine.

- Jeg godt kan se, at der også i Danmark begynder at være lidt nye strømninger fra Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Henrik Qvortrup, som mener, at tiden er ved at rinde ud for Zelenskyj og for Danmarks opbakning. Det er den ikke, og det må den ikke, siger hun.

Statsministeren påpeger, at hvis man giver op nu, vil snart to års kamp for at sikre, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, ikke vinder krigen, være forgæves.

