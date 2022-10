EU's stats- og regeringschefer mødes fredag for blandt andet at diskutere loft over stigende priser på gas.

Statsminister er klar til at drøfte loft over gaspriser i EU

Statsminister Mette Frederiksen (S) er villig til at drøfte et prisloft på gas i EU, hvis det kan sikre lavere priser for forbrugerne.

Det siger hun ved ankomsten til et uformelt topmøde for EU-landenes stats- og regeringschefer i Prag fredag.

- Fra dansk side går vi ind i de her diskussioner med et meget åbent sind og med det klare formål, at vi skal have priserne ned.

- Jeg er villig til at diskutere alle gode idéer, inklusive loft, hvad angår priserne, siger Mette Frederiksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rusland har begrænset eksporten af gas og har blandt andet lukket for gashanerne til Europa gennem Nord Stream 1.

Det har sendt prisen på gas på himmelflugt og pustet til den galopperende inflation, der i Danmark er den højeste i 40 år.

EU-landene har forskellige tilgange til, hvordan gaspriserne kan bringes ned.

15 medlemslande har foreslået, at der sættes et prisloft på gas.

Det er ikke en løsning, Danmark hidtil har erklæret sig som tilhænger af, da effekten af et prisloft er usikker.

Det frygtes, at det kan få gaseksporterende lande som eksempelvis Norge til at gå på jagt efter nye købere, som vil betale den højere pris.

Hvordan et eventuelt prisloft på gas skal skrues sammen, er uvist. Mette Frederiksen forudser, at det bliver et hedt emne på dagens topmøde og i dagene derefter.

- Det er noget af det, vi skal diskutere over de kommende uger. Hvad er det for greb, vi præcist skal bruge.

- I første omgang handler det om at finde løsninger på, hvordan vi klogest kan sikre både forsyningssikkerheden - og dermed få mere energi ind til Europa - og samtidig få priserne ned for forbrugerne, siger hun.

Der ventes ikke en beslutning på fredagens møde. Her vil EU-Kommissionen i stedet vejre stemningen, inden man senere vil fremlægge et forslag til et kompromis.

/ritzau/