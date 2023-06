Statsminister: EU skal skrue op for tiltag mod migrantstrømme

Tilstrømningen af migranter til Europa er alt for stor, mener statsminister Mette Frederiksen (S).

Og der er i den grad behov for nytænkning og mere handling fra EU, hvis det problem skal løses.

Det siger statsministeren, da hun torsdag ankommer til et EU-topmøde i Bruxelles.

Her er migration blandt de vigtigste punkter på dagsordenen, siger hun.

- Det er et kæmpe problem for os alle sammen, at der kommer flere mennesker til Europa, end Europa kan klare. Det giver nogle meget store med blandt andet kriminalitet.

- Jeg synes, det er åbenlyst, at vi ikke bare kan fortsætte, som vi har gjort i mange år. Det er det, vi har sagt meget tydeligt fra dansk side. Det ser ud til, at vi i højere og højere grad får opbakning til, at der skal tænkes nyt på det her område. Det, må man sige, er nødvendigt, siger Mette Frederiksen.

For kun få uger siden indgik EU-landene efter mange år med svære forhandlinger en aftale om en ny asylpolitik.

Men den løser ikke for alvor problemet, mener Mette Frederiksen.

- Der er kommet noget på plads, men vi har behov for at få forstærket de ydre grænser, siger hun.

Her er Danmark fortaler for såkaldt innovative løsninger. Det kan for eksempel være modtagecentre uden for EU, siger Mette Frederiksen.

I dansk sammenhæng er det afrikanske land Rwanda ofte blevet nævnt. Netop et samarbejde med Rwanda arbejder også Storbritannien på.

Den model er dog torsdag blevet erklæret ulovlig af en britisk appeldomstol.

- Jeg har ikke haft lejlighed til at se ned i den konkrete dom, siger Mette Frederiksen, da hun bliver spurgt, om dommen ændrer noget for de danske planer.

- For mig er det ikke så afgørende, hvad det er for en løsning. Det afgørende for mig er, at vi får det løst. Det, vi for eksempel er i gang med fra europæisk side, er at intensivere samarbejdet med Tunesien, også hvad angår migration.

Statsministeren nævner også sit nylige besøg i Egypten.

- Vi har i det hele taget et større og større samarbejde med blandt andet landene i Nordafrika med henblik på at få ødelagt bådene, få styrket de ydre grænser og forhindre den alt for store tilstrømning. Vi fortsætter ufortrødent vores arbejde, siger Mette Frederiksen.

Topmødet finder sted torsdag og fredag. Foruden migration skal lederne blandt andet diskutere krigen i Ukraine, økonomi og Kina.

