Statsminister: Sanktioner kommer med en pris for danskerne

Det kommer med en pris for borgerne i Danmark, at EU indfører sanktioner mod Rusland, da eksempelvis benzin bliver dyrere på grund af olieboykot.

Men det er uundgåeligt. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et kort pressemøde i Bruxelles efter et topmøde.

- Det er nogle meget heftige prisstigninger, vi ser på blandt andet benzin, og vi kan se det, når vi står på tankstationen. Det er afledt konsekvens af den krig, der er i gang.

- Der er ingen vej uden om at hjælpe Ukraine med våben og at sanktionere Rusland hårdt. Det kommer med en pris.

- Det gør det direkte for vores egen økonomi, men det gør den også i den hjemlige økonomi for os alle sammen. Der er ingen vej udenom, hvis vi vil have Ukraine til at vinde krigen, desværre, siger hun.

Flere partier ønsker at hjælpe danske borgere ved at sende checks til udvalgte grupper eller ved at sænke skatten.

Skattelettelser kan dog ikke komme på tale ifølge statsministeren, da det risikerer at øge inflationen, som er, når eksempelvis priserne på fødevarer eller benzin stiger.

- Det, der er så svært ved inflation, er, at jo mere aktivitet, vi skaber i økonomien, jo større er risikoen for, at inflationen bliver større.

- Vores forslag er en målrettet hjælp til eksempelvis pensionister, som vi ikke har fået flertal for i Folketinget. Men det arbejder vi videre på, siger Mette Frederiksen.

Rusland har invaderet Ukraine, hvilket har sendt millioner på flugt. Derfor har EU indført seks sanktionspakker mod Rusland, hvoraf den seneste blev vedtaget tidligt tirsdag.

EU-lederne nåede til enighed om at forbyde to tredjedele af al olieimport fra Rusland ved slutningen af 2022.

Og der kan være flere sanktioner på vej, men endnu har der ikke været konkrete drøftelser.

- Så længe der ikke er en afslutning på krigen, er vi heller ikke færdige med vores sanktioner, siger Mette Frederiksen.

Hun uddyber, at der sker "meget, meget voldsomme overgreb på den ukrainske befolkning".

/ritzau/