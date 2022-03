Statsministeren afviser at flyveforbud over Ukraine bliver aktuelt

Ved et EU-topmøde i Frankrig torsdag og fredag vil de forskellige lande komme til at drøfte den russiske invasion af Ukraine og mulige sanktioner mod Rusland.

Men én ting, der ifølge statsminister Mette Frederiksen ikke kommer på bordet, er et flyveforbud over Ukraine.

- Lige præcis det er ikke på bordet, siger statsministeren adspurgt til et flyveforbud.

Et flyveforbud vil indebære, at Nato eller en anden part beslutter sig for at indføre og håndhæve, at der ikke må være fly i luften over Ukraine.

Luftrummet er allerede tømt for kommercielle flyvninger. Dermed vil opgaven primært bestå i at afvise og potentielt skyde militærfly - sandsynligvis russiske - ned.

Den ukrainske regering har gentagne gange bedt Nato om at indføre et sådant forbud. Det har Nato afvist. Generalsekretær Jens Stoltenberg har forklaret, at Nato ikke kommer til at rykke ind i Ukraine - hverken til lands eller i luften.

På vej ind til topmødet torsdag henviste Mette Frederiksen (S) også til den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken. Han har givet udtryk for, at alt bør kastes ind for at bremse og ikke eskalere kamphandlingerne i Ukraine.

Det kan dog ikke undgås, vurderer statsministeren, at der bliver drøftet sanktioner mod Rusland.

- Vi kommer ikke til at mødes på noget tidspunkt i den her tid uden at diskutere sanktioner mod Rusland, siger hun.

/ritzau/