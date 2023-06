Statue fremstillet af AI-teknologi udstillet på museum i Stockholm

Teknologimuseet i Stockholm har udvidet deres kunstsamling med en statue, der er fremstillet af AI-teknologi og inspireret af blandt andet Michelangelo.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge kunstmarkedswebstedet Artnet er det verdens første AI-fremstillede statue.

Statuen er kommet til verden ved, at en gruppe svenske maskiningeniører under navnet Sandvik har fodret tre forskellige AI-programmer med billeder af skulpturer fra fem kunstnere.

- Dette er en ægte statue skabt af fem forskellige mestre, som aldrig ville have været i stand til at samarbejde i det virkelige liv, siger Pauliina Lunde, der er talsperson for Sandvik.

Værket under navnet "The Impossible Statue" (red. den umulige statue) er fremstillet i rustfrit stål, måler 150 centimeter og vejer 500 kilo. Statuen forestiller en androgyn person, der holder en klode af bronze i den ene hånd.

Idéen bag statuen var at skabe en blanding af de stilarter, der satte præg på henholdsvis Michelangelo, Auguste Rodin, Kathe Kollwitz, Kotaro Takamura og Augusta Savage's æra.

AI-programmerne foreslog efter at være blevet fodret med billeder fra de fem kunstneres værker flere billeder i 2D.

- Til sidst havde vi 2D-billeder af skulpturen, hvor vi kunne se de forskellige mestre reflekteret. Derefter satte vi billederne ind i 3D-modellering, siger Julia Olderius, der er ansvarlig for museets konceptudvikling til AFP.

Forskellige dele af statuen afspejler forskellige nøgleaspekter fra de fem kunstnere.

Mens statuens muskuløse krop er inspireret af Michelangelo, er hånden, der holder kloden i bronze, inspireret af Takamura.

Adspurgt, om der egentligt er tale om kunst eller blot teknisk formåen, svarer Julia Olderius, "at hun ikke mener, at man kan definere, hvad der er eller ikke er kunst, men at det er op til museets gæster at vurdere".

- Jeg tror ikke, at vi skal være bange for, hvad AI gør ved kreativiteten eller kunsten som koncept.

- Jeg tror bare, man skal tilpasse sig en ny fremtid, hvor teknologi er en del af, hvordan vi skaber koncepter og kunst, siger hun.

