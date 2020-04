Stefan Löfven forsvarer Sveriges coronastrategi

Den svenske statsminister mener ikke, man kan sammenligne dødstal fra forskellige lande.

Selv om Sverige har langt flere coronarelaterede dødsfald end naboerne i Danmark, Norge og Finland, så mener den svenske statsminister, Stefan Löfven, ikke, at Sverige har valgt en forkert coronastrategi.

Det siger han tirsdag på et pressemøde i det svenske parlament, Riksdagen, ifølge nyhedsbureauet TT.

Statsministeren vurderer, at det er svært at sammenligne døds- og smittetal fra forskellige lande.

- Der er lande med markant hårdere restriktioner end Sverige, der har højere dødsrater.

- Det er nemt at tro, at lukning og isolering vil fjerne virusset, men så let er det ikke, siger Löfven ifølge TT.

Sverige har ikke lukket samfundet i samme grad som de øvrige skandinaviske lande. Restauranter, værtshuse og skoler har eksempelvis ikke været lukket på noget tidspunkt i Sverige.

I Sverige, der har 10,2 millioner indbyggere, har 2355 coronasmittede personer mistet livet.

I Danmark og Norge, der har henholdsvis 5,8 og 5,3 millioner indbyggere, er dødstallene noget lavere. 439 har mistet livet i Danmark, og i Norge er antallet 206.

Norge og Danmark er først for nylig begyndt at åbne børnehaver og skoler for de mindste.

Liberale erhverv er åbnet i Danmark, men barer, restauranter, storcentre og en lang række erhverv må endnu ikke åbne.

/ritzau/