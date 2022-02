Stemmen bag et af 60'ernes største hits er død

Sangeren Gary Brooker, der blandt andet har lagt stemme til et af 60'ernes største hits, er lørdag gået bort. Det oplyser hans band Procol Harum på sin hjemmeside.

Brookers pladeselskab har siden bekræftet på den britiske tv-station BBC.

Gary Brooker har den seneste tid modtaget behandling for kræft. Han sov fredeligt ind i sit hjem, skriver bandet i sit opslag.

I opslaget kalder bandet ham et "klart skinnende, uerstatteligt lys i musik-branchen".

Han blev sammen med sit britiske band kendt i 1967 med sangen "A Whiter Shade Of Pale."

Selvom sangen var usædvanlig selv for sin tid, blev den hurtigt et kæmpe hit, der siden er fortolket af utallige andre kunstnere herunder Annie Lennox.

"A Whiter Shade of Pale", hvis melodi er inspireret af den klassiske komponist Johannes Sebastian Bach, er ifølge bandet blevet solgt i over ti millioner udgaver som single.

- Det er ikke noget, jeg kunne have den fjerneste forestilling om, da jeg skrev sangen, og derefter lavede den legendariske optagelse med Procol Harum for alle de år siden, sagde Brooker i 2009 ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Alle musikere og sangere håber at nå ud og tale til publikum, så det betyder meget, at den plade har en så udefinerbar popularitet og vedvarende appel.

Ifølge AFP faldt bemærkningerne i forbindelse med, at Phonographic Performance Limited kårede sangen til den mest spillede i de 75 foregående år.

Bandet udgav i slut-60'erne og 70'erne en række plader. Ifølge bandet selv forsøgte Procol Harum på intet tidspunkt at gentage "A White Shade Of Pale."

- Hans første single med Procol Harum, "A White Shade Of Pale" fra 1967, er bredt betragtet som definerende for "The Summer of Love"(i 1967, red.), og alligevel kunne det dårligt have være mere forskellig end pladerne fra den æra.

- Det var heller ikke karakteristisk for hans egen sangskriveri. Over 13 albums forsøgte Procol Harum aldrig at replicere den, men foretrak at skabe en hvileløs progressiv vej. Forpligtet på at se fremad og skabe hver plades unikke underholdning.

Gary Brooker evnede udover sin sang også at spille på flere instrumenter. Han hyldes også af sit band for sin rolle som lystfisker, barejer, maler og opfinder.

Helt op til Storbritanniens corona-nedlukning i 2020 var han også aktiv i velgørenhed og indsamlede med én enkelt koncert i O2-arenaen i London over en million pund til Royal Marsden Hospital.

Han blev 76 år gammel.

/ritzau/