Sten er blevet kastet mod Japans ambassade i Beijing

Myndighederne i Japan har tirsdag udtalt, at den chikane, der finder sted mod landets ambassade i Kina, er "ekstremt beklagelig".

Landet bekræfter i den forbindelse, at en sten er blevet kastet mod ambassadebygningen i Beijing.

Hændelsen følger i kølvandet på kinesisk kritik af, at spildevand fra det ødelagte atomkraftværk Fukushima er blevet lukket ud i Stillehavet fra Japan.

I sidste uge forbød Kina import af fisk og skaldyr fra Japan, fordi japanerne begyndte at lukke vandet ud.

Japanske virksomheder har ligeledes meldt om en bølge af telefonchikane fra Kina på grund af en strid om udledningen, som begyndte torsdag.

Japan holder fast i, at udledningen er sikker. Det samme gør Det Internationale Atomagentur (IAEA).

Fukushima-atomkraftværket blev ødelagt under et jordskælv og en efterfølgende tsunami i 2011. Over et årti efter katastrofen fortsætter oprydningen, og Japan er løbet tør for plads til det vand, som køler reaktorerne ned.

I alt skal mere end en million ton vand udledes i Stillehavet. Det er ifølge de fleste eksperter filtreret i en grad, så det er helt sikkert.

Japan har bedt japanske statsborgere i Kina om at holde lav profil og har øget sikkerheden omkring udenrigstjenesten og japanske skoler i landet.

Den japanske udenrigsminister bekræftede tirsdag flere meldinger fra medier om, at sten var blevet kastet mod ambassaden.

- Det er ekstremt beklageligt og bekymrende, siger udenrigsminister Yoshimasa Hayashi.

Både han og Japans premierminister, Fumio Kishida, har bedt den kinesiske regering om at få ro på situationen.

/ritzau/AFP