Stephen Hawking skal begraves ved siden af Isaac Newton

Astrofysikerens aske skal begraves side om side med Charles Darwin og Isaac Newton.

Den britiske astrofysiker Stephen Hawkings aske skal begraves ved siden af Isaac Newton og Charles Darwin i Westminister Abbey i London.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Stephen Hawking døde 14. marts. Han blev 76 år.

- Det er kun på sin plads, at Stephen Hawkings aske bliver begravet i Abbey ved siden af to så fremtrædende videnskabsmænd, udtaler præst John Hall på vegne af den storslåede kirke, skriver The Guardian.

Isaac Newton blev begravet i kirken i 1727 og Charles Darwin i 1882. Datoen for Stephen Hawkings begravelse er endnu ikke blevet offentliggjort.

Universets mystiske sorte huller var i mange år Hawkings kernekompetence, og i sit seneste projekt satte han sig for at udforske liv i rummet.

- Med sit mod og vedholdenhed og sin genialitet og humor inspirerede han folk over hele verden.

- Han sagde engang: Det ville ikke være noget særligt univers, hvis det ikke var hjemsted for de mennesker, du elsker, har Hawkings tre børn for nylig udtalt.

/ritzau/