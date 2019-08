Stifter vil have 8chan lukket

* Hjemmesiden 8chan blev stiftet i 2013 af amerikaneren Fredrick Brennan.

* Han ønskede et sted på nettet, hvor alle kunne skrive, hvad de ville, uden at det ville blive censureret. Alle kan være anonyme.

* Brennan stiftede 8chan i protest mod, at siden 4chan slog ned på brugeres sprogbrug. Han har selv fortalt, at han fik idéen, da han var på svampe.

* Siden har 8chan udviklet sig til et sted, hvor had og konspirationsteorier trives.

* Fredrick Brennan forlod 8chan i 2015, hvor hjemmesiden blev givet videre til en anden amerikaner, Jim Watkins.

* Brennan mener i dag, at 8chan burde lukkes.

Kilder: Reuters, The New York Times, The Guardian.

/ritzau/