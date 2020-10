Stigende coronasmitte får Italien på banen med nye tiltag

Skoler skal have mere onlineundervisning, og folk skal i højere grad arbejde hjemme, meddeler regional leder.

Italien vil søndag præsentere nye tiltag for at begrænse coronasmitte.

Regeringen er lørdag ved at drøfte næste skridt med lokale myndigheder og sundhedsmyndigheder, meddeler premierminister Giuseppe Contes kontor.

Regeringen har på forhånd sagt, at de kommende tiltag ikke skal være en total nedlukning i stil med den, Italien indførte i foråret.

Tiltagene skal bremse smittespredningen, men samtidig undgå for store gener for virksomheder og den enkelte borger, har flere ministre tidligere sagt.

De har sat deres embedsmænd til at se på, hvilke tiltag der vil reducere den direkte kontakt mellem mennesker.

Den regionale leder i Liguria i det nordlige Italien, Giovanni Toti, skriver på Facebook, at regeringen vil bede skolerne om i højere grad at benytte sig af onlineundervisning.

Den vil også bede virksomheder om at lade medarbejderne arbejde hjemme så vidt muligt.

Italienske aviser erfarer, at de nye tiltag også kan være rettet mod fitnesscentre, svømmehaller og andre former for sport.

I de seneste ti dage har den italienske regering allerede skærpet coronareglerne et par gange.

Blandt andet har den indført påbud om at bære mundbind udenfor hjemmet og sat en grænse for, hvor mange der må samles på restauranter og andre steder.

Italien var det første større europæiske land, der blev ramt af coronapandemien.

Smitten var under kontrol i sommer takket være en to måneder lang nedlukning fra midten af marts. Men nu stiger smittetallet igen.

Lørdag kunne Italien melde om tæt ved 11.000 nye bekræftede tilfælde af coronasmitte i løbet af 24 timer.

Det er det hidtil højeste antal nye smittede, Italiens sundhedsministerium har registreret på et døgn. Tallet har været støt stigende i de seneste uger.

/ritzau/