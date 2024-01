Stillehavsø afbryder diplomatiske forbindelser til Taiwan

Øen Nauru i det sydlige Stillehav meddeler mandag, at den vil afbryde diplomatiske forbindelser med Taiwan.

I stedet vil Nauru anerkende Taiwan som kinesisk territorium.

Nauru bliver den første nation, som tidligere har haft diplomatiske forbindelser til Taiwan, til at gøre dette efter det taiwanske valg i weekenden.

Her blev den kinakritiske Lai Ching-te fra partiet Det Demokratiske Progressive parti (DPP) valgt som Taiwans næste præsident.

Efter Naurus udmelding anerkender 12 nationer Taiwan som selvstændigt.

I en pressemeddelelse siger regeringen i Nauru, at den ikke længere vil anerkende Taiwan "som et separat land" men derimod "som en umistelig del af Kinas territorium".

Kina siger, at det selvstyrede Taiwan er en del af dets område og har lovet, at det en dag vil erobre det - om nødvendigt med magt.

Efter Naurus udmelding siger viceudenrigsministeren i Taiwan, Tien Chung-kwang at Taiwan stopper diplomatiske forbindelser med Nauru "for at beskytte vores nationale værdighed".

Kina siger, at det byder Naurus beslutning velkommen.

- Som en selvstændig og uafhængig nation har Nauru meldt ud, at det har stoppet dets såkaldte diplomatiske forbindelser med Taiwan og er villig til at genopbygge relationen med Kina, siger en talsperson for det kinesiske udenrigsministerium.

Kina har ikke diplomatiske forbindelser med lande, som anerkender Taiwan som en selvstændig stat.

Kina siger videre, at det nu er klar til at påbegynde diplomatiske forbindelser med Nauru.

Taiwans præsidentkontor beskylder, i kølvandet på Naurus beslutning og Kinas reaktion, Kina for "demokratisk undertrykkelse".

- Mens hele verden lykønsker Taiwan for dets succesfulde valg, påbegynder Kina en undertrykkelse af demokratiske værdier og en åbenlys udfordring mod en stabil, international orden, lyder det fra Olivia Lin, som er talskvinde for præsidentkontoret i Taiwan.

/ritzau/AFP