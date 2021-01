Stjal Pelosis talerstol - nu er han fængslet

Florida-borger er fængslet efter at have stjålet demokraten Nancy Pelosis talerstol under storm på Kongressen.

En 36-årig mand fra Florida er under stormen på USA's kongres blevet fotograferet på vej væk med en talerstol, han netop har stjålet.

Talerstolen tilhører formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi.

Adam Christian Johnson blev natten til lørdag dansk tid anholdt på begæring af de føderale myndigheder. Det fremgår af et offentligt register, skriver Reuters.

Efter angrebet onsdag på The Capitol, der huser Kongressens to kamre, har USA's forbundspoliti (FBI) bedt USA's borgere om hjælp til at identificere angriberne.

De var højreradikale tilhængere af Donald Trump. Præsidenten havde kort før under en tale ude foran Det Hvide Hus opfordret dem til at protestere ved kongresbygningen.

Der findes et væld af mobiloptagelser af de mange, der trængte ind i bygningen og sendte politiet på et kaotisk tilbagetog. Det var, mens de to kamre i Kongressen var i gang med at bekræfte, at demokraten Joe Biden bliver USA's næste præsident.

Trump hævder - uden beviser - at valgsvindel er årsagen til, at Biden vandt.

Den 36-årige Johnson er blevet genkendt. Både på de sociale medier og af den lille avis Bradenton Herald. Han kommer fra landsbyen Parrish syd for den større by Tampa i Florida.

Her bor han sammen med sin kone og fem børn, oplyser avisen. Han har arbejde som møbelsnedker.

En fotograf i Bradenton, Allan Mastel, siger, at han er blevet kontaktet af FBI om den 36-årige. Han beskriver Johnson som en person med "ekstreme højreorienterede synspunkter".

Bradenton Herald skriver, at Johnson risikerer op til 10 års fængsel for tyveri og ulovlig indtrængen i Kongressen.

Lørdag sidder han fængslet i Pinella County i Florida. Løsladelse mod kaution er ikke en mulighed.

/ritzau/