Støjberg kræver afklaring af forslag om 10.000 EU-grænsevagter

Vi skal være sikre på, at vi bruger vores ressourcer på den bedst mulige måde, siger Støjberg til EU-møde.

Der er for mange uafklarede spørgsmål i EU-Kommissionens forslag om, at der i 2020 skal være 10.000 grænsevagter til at beskytte EU's ydre grænser.

Det har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) understreget til fredagens møde mellem EU's medlemslande i Luxembourg om asyl og migration.

- Indtil videre er der rigtig mange økonomiske, praktiske og juridiske spørgsmål, der ikke er afklaret.

- Vi skal være sikre på, at vi bruger vores ressourcer på den bedst mulige måde, og at vi sikrer EU's ydre grænser, siger Inger Støjberg.

Flere andre EU-lande har rejst de samme bekymringer. Blandt andet er der udbredt undren over, hvordan kommissionen er kommet frem til, at der lige skal være 10.000 vagter i EU's grænse- og kystagentur, Frontex.

- Der er stor enighed om, at vi skal styrke Frontex. Det kan godt være, at der skal være 10.000 mand. Men det kan også sagtens være, at der skal være færre, siger Inger Støjberg.

Danmark står til at skulle bidrage med omkring 170 betjente, hvis tallet ender med at være 10.000. Støjberg ved ikke, hvad det vil koste statskassen, men det er heller ikke hendes primære bekymring.

- Det vigtigste er, at vi får styr på, hvad de mennesker skal lave, at de ydre grænser faktisk bliver styrket af det her, og hvordan vi vil gøre det, siger ministeren.

Beføjelserne til Frontex er altså stadig til diskussion. Fra dansk hånd ønsker man ifølge Støjberg, at vagterne skal kunne gå ind i tredjelande i for eksempel Afrika og være med til at patruljere langs migrationsruterne.

Og selv om flere store spørgsmål endnu ikke er besvaret, fastslår Inger Støjberg, at Danmark står klar til at bidrage.

- Frontex er et vigtigt element for at få styr på de ydre grænser. Det er ikke hele svaret, men det er en vigtig del. Og Danmark vil selvfølgelig bidrage til Frontex i det omfang, vi skal, siger hun.

/ritzau/