Støre håber at kunne få sin drømmeregering

En "drømmeregering" for Jonas Gahr Støre.

Det er i hvert fald, hvad lederen af Arbeiderpartiet tidligere har kaldt en mulig norsk trekløverregering bestående af hans eget parti sammen med Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV).

De tre partier har efter mandagens valg i Norge fået 89 mandater tilsammen og dermed flertal.

Tirsdag havde Norges formentlig kommende statsminister talt med partilederne Trygve Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV).

- Det er de to samarbejdspartnere, vi ser for os i regering, men vi vil også lytte til andre, sagde Støre, da han tirsdag formiddag mødte pressen udenfor sin bolig i velhaverkvarteret Ris i udkanten af Oslo.

Støre forventer at indlede regeringsforhandlinger i næste uge.

Endnu har partierne ikke drøftet konkrete politiske spørgsmål, siger SV-leder Lysbakken til nyhedsbureauet NTB.

- Men Jonas ved godt, hvad der er vigtigst for SV. Det er ikke sådan, at vi først begynder at tale sammen nu.

Partiet har peget på olie, skatter og den voksende ulighed som partiets tre vigtigste mærkesager.

Senterpartiet har hidtil udtrykt ønske om en ren Ap/Sp-regering – altså uden venstrefløjspartiet SV. Men Sp-leder Trygve Vedum udelukker ikke et tredje parti.

De tre partier bør strække sig langt for at danne en flertalsregering, lyder opfordringen i en lederartikel i avisen VG tirsdag.

- Den vil have bedre forudsætninger for at føre en samlet og ansvarlig politik end en mindretalsregering, der skal købslå om hver mindste ting i et uoverskueligt Storting, skriver avisen.

Støre erkendte tirsdag, at det er en udfordring, når forskellige partier skal finde sammen.

- Men der er meget mere, der forener os, end deler os, sagde han.

- Der er spørgsmål, hvor vi har forskellige synspunkter, men jeg tror, at vi kan håndtere dem på en god måde.

Det gælder blandt andet olien – et område, der beskæftiger titusinder af nordmænd og tegner sig for omkring 42 procent af Norges eksport. Det skal balanceres med et krav om at sænke udledningen af drivhusgasser.

De fleste norske partier er enige om, at olien fremover vil spille en mindre rolle. De håber, at olieselskabernes ingeniørkundskaber gradvist kan tages i brug inden for grøn energi i stedet.

Tirsdag formiddag havde Støre endnu ikke talt med de to mindre partier Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Når han ikke er afhængig af deres opbakning for at danne regering, er der mindre pres på ham for at foretage et større skift i den norske energipolitik.

- Arbeiderpartiet vil ikke lave dramatiske ændringer i olieindustrien, vurderer energianalytiker i Sparebank 1 Markets Teodor Sveen-Nilsen over for nyhedsbureauet Reuters.

Norge har nærmest tradition for, at regeringsskifte finder sted i midten af oktober. Men det skal ikke gå hen og blive en "spændetrøje", sagde Jonas Gahr Støre tirsdag til pressen.

- Vi har lidt forskellige rytmer for dette. Nu skal vi gennemgå valgresultatet. Men der er ikke noget, der skal forhastes.

Den afgående statsminister, Erna Solberg, vil fortsat lede sit parti, Høyre. Hun har været Norges statsminister i de seneste otte år.

/ritzau/