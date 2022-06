Større kran på vej til redningsindsats ved afsporet tog i Bayern

Mindst tre af de omkomne er endnu ikke blevet bjærget ud af et forulykket passagertog i Bayern i det sydlige Tyskland.

- Nogle personer savnes stadig, siger politiet.

Myndighederne siger, at ud af de omkring 140 passagerer i toget, der blev afsporet fredag, omkom mindst fire, mens omkring 40 blev kvæstet - heriblandt adskillige børn.

- En kran, som kan løfte op til 120 ton, er på vej til ulykkesstedet. Vi kan ikke udelukke, at der kan ligge flere ofre under de væltede togvogne, siger politiets talsperson lørdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dog vil det "klart tage nogle få dage" at fjerne de væltede vogne, lyder det fra politiet.

To stærkt meget ødelagte togvogne, der væltede, da passagertoget blev afsporet tidligt fredag eftermiddag, har ikke kunne løftes ved to tidligere forsøg.

Årsagen til ulykken er endnu ikke klarlagt. Bayerns trafikminister, Christian Bernreiter, siger til radiostationen BR, at han antager, at der er tale om en teknisk fejl.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har udtrykt forfærdelse over ulykken, som er en af de værste togulykker i Tyskland i en årrække.- Vores sympati er med de pårørende og med de tilskadekomne, som vi ønsker god bedring, siger han til de tyske tv-stationer TRL og NTV.

Toget var på vej nordpå mod Oberau, da det blev afsporet ved Garmisch-Partenkirchen, som ligger syd for München nær grænsen til Østrig.

En stor redningsaktion blev sat i værk med adskillige ambulancer, brandbiler og flere helikoptere.

Ulykken sker, kort tid efter at en ny billet til offentlig transport er lanceret i Tyskland. Den giver mulighed for at rejse rundt med offentlig transport i landet for bare ni euro om måneden i løbet af sommermånederne.

De tyske jernbaner har derfor været nervøse for, om det ville føre til overfyldte tog i løbet af pinsen.

/ritzau/dpa