Større missilangreb dræber otte og rammer infrastruktur i Ukraine

Et større russisk missilangreb har tidligt fredag ramt Dnipropetrovsk-regionen i Ukraine.

Mindst otte er blevet dræbt, 25 såret, og kritisk infrastruktur er blevet beskadiget.

Det oplyser lokale embedsmænd.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at flere etager i en beboelsesejendom og en togstation er blevet beskadiget i den regionale hovedstad, Dnipro.

- Rusland skal stilles til ansvar for sin terror, og hvert missil, hver Shahed-drone skal nedskydes, siger Zelenskyj.

- Verden kan sikre dette, og vores partnere har de nødvendige evner.

Indenrigsminister Ihor Klymenko siger, at mindst otte mennesker er blevet dræbt i angrebet.

To er døde i Dnipro, og seks er blevet dræbt i Synelnykivskyj-distriktet. Her er over 12 hjem blevet beskadiget.

Regionens guvernør, Serhij Lysak, siger, at ukrainsk luftforsvar nedskød 11 af 16 missiler. Derudover blev ni ud af ti droner skudt ned.

Rusland afviser, at landet går efter civile mål i Ukraine. Ifølge Rusland har luftangrebene som mål at "afmilitarisere" Ukraine.

Ukraines statslige jernbaneselskab siger, at arbejdere fra selskabet blev såret i angrebet. Selskabet beskylder Rusland for bevidst at have ramt jernbaneinfrastruktur.

En togstation i Dnipro er blevet lukket, og tog, som skulle igennem byen, er blevet omdirigeret.

Havnebyen Odesa blev også angrebet med missiler, melder det ukrainske luftvåben ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mens Ukraine er blevet udsat for flere angreb, hævder landet samtidig at have nedskudt et russisk bombefly af typen Tu-22. Det skete angiveligt over den russiske Stavropol-region. Ifølge Rusland var der tale om en teknisk fejl på flyet. Mindst én er død.

/ritzau/Reuters