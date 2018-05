Støtteparti trækker støtten til spansk regering

En korruptionssag med regeringspartiet i centrum kan udløse valg i Spanien.

Den spanske regering har mistet opbakningen fra sit støtteparti Ciudadanos.

Ifølge nyhedsbureauet AFP ønsker partiet, at der udskrives lynvalg.

Ifølge avisen El Pais følger partiet ønsket op med en trussel om, at hvis ikke premierminister Mariano Rajoy udskriver valg, vil partiet fremsætte et mistillidsvotum.

- Hvis Rajoy ikke udskriver et lynvalg, er vi klar til at fremsætte (vores eget) mistillidsvotum, så vi kan få afholdt et valg, siger Jose Manuel Villegas, der er et ledende medlem i Ciudadanos, ved en pressekonference ifølge Reuters.

I forvejen har det socialdemokratiske oppositionsparti PSOE fremsat et mistillidsvotum. Et mistillidsvotum skal indeholde et forslag om, hvad der skal afløse regeringen.

Det er her, at der tilsyneladende er en forskel imellem PSOE og Ciudadanos' forslag.

De to partier har sammen med venstrefløjspartiet Podemos flertal, og hvis de tre partier kan blive enige, kan de dermed samle et flertal bag et forslag om at vælte regeringen.

Diskussionen kommer som reaktion på en dom i en korruptionssag torsdag. Her blev det konservative regeringsparti, PP, dømt skyldig og pålagt at betale en bøde. En dom som partiet har anket.

Også en tidligere partisekretær blev idømt 33 års fængsel i sagen.

