Stoltenberg efter Nato-møde: Konflikt må nedtrappes

Iran må afstå fra yderligere vold og optrapning, siger Natos generalsekretær efter hastemøde.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger efter et hastemøde i alliancen, at konflikten i Mellemøsten må nedtrappes. Han siger, at Iran må afstå fra yderligere vold og optrapning, og han opfordrer til tilbageholdenhed hos alle parter.

Stoltenberg bekræfter, at Nato suspenderer sin træningsmission i Irak.

Han tilføjer, at missionen kan genoptages visse steder, når situationen tillader det.

– Vi suspenderer aktiviteterne nu på grund af sikkerhedssituationen i Irak, siger Stoltenberg, som understregede, at Nato-landene på mødet gav deres fulde støtte til alliancens kamp mod IS i Irak.

Han fastslår samtidig, at der i Nato er enighed om, at "Iran aldrig må få atomvåben".

Stoltenberg siger videre, at USA på Nato-mødet begrundede og forklarede, hvorfor det rettede et angreb mod den magtfulde iranske general Qassem Soleimani.

Qassem Soleimani blev den 3. januar dræbt ved et amerikansk droneangreb i Irak.

Nato-landenes ambassadører var mandag eftermiddag samlet til hasteindkaldt møde om krisen.

/ritzau/Reuters