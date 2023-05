Stoltenberg: F-16-kampfly til Ukraine sender signal til Putin

USA's beslutning om at tillade eksport af F-16-kampfly til Ukraine viser, at Vesten bliver, så længe det behøves.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, forud for et møde for EU-landenes forsvarsministre i Bruxelles tirsdag.

- Det er en god idé at sende kampfly til Ukraine, og jeg hilser det velkomment, at flere Nato-lande nu vil begynde træning af ukrainske piloter. For det giver mulighed for på et senere tidspunkt at kunne levere kampflyene.

- Jeg vil overlade det til de enkelte Nato-lande at meddele, hvornår de begynder træningen, siger Stoltenberg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark er blandt de lande, som vil træne ukrainske piloter i at flyve kampflyene. Den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), forventer, at det vil kunne ske fra slutningen af juni.

Derfra vil det formentlig tage op mod et halvt år, før Ukraine vil være i stand til at flyve med F-16-kampfly, vurderer den danske forsvarsminister. På den baggrund lægger regeringen først op til at træffe en beslutning om eventuel eksport af danske fly i efteråret.

Selv om det dermed vil tage tid, før Ukraine kan få mulighed for at dominere luftrummet, så er selve beslutningen om at gøre klar til det afgørende, mener Stoltenberg.

- Det sender et klart signal om, at vi er her på lang sigt. Rusland kan ikke vente og tro, at vi trækker os, siger Stoltenberg.

Generalsekretæren understreger, at Nato ikke er del af konflikten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beslutningen om træning og mulig eksport af kampfly til Ukraine er op til de enkelte Nato-lande.

På tirsdagens møde for EU-landenes forsvarsministre skal Natos generalsekretær også diskutere EU's arbejde med at producere mere ammunition til Ukraine.

- Ammunition er helt afgørende for den fase, krigen er inde i nu. Det er en opslidningskrig, siger Jens Stoltenberg.

Han mener, at både EU og Nato-landene gør, hvad de kan for at øge produktionen af ammunition til Ukraine.

/ritzau/