Stoltenberg: Finland optages i Nato en af de næste dage

Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger, at Finlands flag bliver hejst over alliancens hovedkvarter i Bruxelles "en af de næste dage".

- Alle 30 Nato-allierede har nu ratificeret tiltrædelsesprotokollen, siger Nato's generalsekretær og fastslår, at "Finland formelt bliver optaget i vores alliancen en af de næste dage".

Det tyrkiske parlament gav ved en afstemning sent torsdag aften grønt lys til en optagelse af Finland i forsvarsalliancen.

Mandag var det et flertal i Ungarns parlament, der stemte for at indlemme Finland i Nato-samarbejdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed har alle Natos medlemslande godkendt Finlands optagelse i alliancen.

Finland indgav sammen med Sverige en ansøgning om optagelse i Nato efter Ruslands invasion af Ukraine sidste år.

Mens de fleste lande for længst har udtrykt, at de gerne vil optage de to lande, har både Tyrkiet og Ungarn tøvet.

Hverken Tyrkiet eller Ungarn har endnu givet grønt lys til Sveriges optagelse.

- Nu gælder det om at få Sverige med ind over målstregen, skrev udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i en kommentar til den tyrkiske afstemning torsdag.

Han skrev, at Sverige har kritiseret Ungarns premierminister, Viktor Orban, for at underløbe demokratiet i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er dog en kritik, som de øvrige lande i EU også har rettet mod Ungarn.

I Tyrkiet hænger modviljen mod Sverige sammen med, at Sverige ifølge det tyrkiske styre giver militante kurdere husly.

Det er kurdere, som præsident Erdogan vil have retsforfulgt i Tyrkiet.

Derudover har det også bidraget til Tyrkiets modvilje, at dansk-svenske Rasmus Paludan har brændt Koranen af foran Tyrkiets ambassade i Sveriges hovedstad, Stockholm.

/ritzau/Reuters