Norske Jens Stoltenberg meddeler tirsdag, at der i Nato er enighed om, at han fortsætter som generalsekretær frem til 1. oktober 2024. Det skriver han på Twitter.

Alliancen har besluttet at beholde en erfaren leder på et tidspunkt, hvor krigen raser i Ukraine fremfor at finde en afløser midt under en krise.

Stoltenberg, som er tidligere statsminister i Norge, har været generalsekretær i den vestlige alliance siden 2014, og han er allerede blevet forlænget flere gange.

/ritzau/Reuters