Stoltenberg håber på afklaring for Sverige i næste uge

Sverige er klar til Nato, og Nato vil blive styrket af svensk Nato-medlemskab. Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Han var torsdag vært for et møde for udenrigsministrene fra Sverige, Finland og Tyrkiet. Her lykkedes det dog ikke at få Tyrkiet til at sige ja til svensk medlemskab af Nato.

Jens Stoltenberg håber dog fortsat på en afklaring i næste uge, hvor der er Nato-topmøde i Vilnius. Inden da skal parterne mødes igen mandag.

- Så vil det stadig have været en hurtig optagelsesproces, siger Jens Stoltenberg.

De tre landes efterretningschefer var også inviteret med til mødet torsdag i Bruxelles. I timerne op til mødet havde en svensk domstol desuden fundet en mand skyldig i anklager om terrorfinansiering af det kurdiske arbejderparti PKK.

En markant hårdere indsats over for PKK er et af Tyrkiets helt centrale krav til Sverige. Men dommen var tilsyneladende ikke nok til at overbevise Tyrkiet om at lukke Sverige ind i Nato-kredsen.

- Vi havde et godt møde i dag, og jeg er sikker på, at vi også vil gøre fremskridt over weekenden, siger Jens Stoltenberg.

Natos generalsekretær har gang på gang gjort det klart, at Sverige efter hans mening allerede har gjort det, der skal til for at få opbakning fra Tyrkiet.

Men efter torsdagens møde er der lagt op til, at Sverige må tage yderligere skridt for at nå i mål:

- Jeg vil ikke gå i detaljer med, hvad Sverige kan gøre fra nu af frem til topmødet. Det er en sag, som må afklares mellem Sverige og Tyrkiet, siger Jens Stoltenberg.

Han forventer, at der skal holdes et nyt møde mellem parterne på mandag.

- Så vil jeg forhåbentlig kunne fortælle om fremskridt til den tid, siger Jens Stoltenberg.

