Stoltenberg har fundet sit standardsvar om ny chefperiode

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, fastholder, at han ikke søger forlængelse af sin periode som Nato-generalsekretær.

Det siger Stoltenberg på et fælles pressemøde mandag med Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz.

Her blev Stoltenberg igen spurgt til, om han vil blive på posten til "minimum april" næste år, hvis Nato-landene spørger ham.

- Jeg har intet nyt at sige om det, siger Jens Stoltenberg.

Artiklen fortsætter under annoncen

I sidste uge fik Stoltenberg flere spørgsmål om en forlængelse. Spekulationerne tog for alvor fart, efter at medier fra Stoltenbergs hjemland, Norge, oplyste, at Stoltenberg skulle være blevet bedt om at blive på posten et år mere.

Ønsket skulle ifølge det norske medie NRK være fremsat af USA's præsident, Joe Biden, fordi Nato-landene ikke kunne enes om en anden kandidat. Dermed er statsminister Mette Frederiksen (S) ifølge NRK i denne omgang ude af billedet til posten.

Mandag fik Stoltenberg så atter spørgsmålet om forlængelse, da han besøgte Tyskland forud for Nato-topmødet i Vilnius i Litauen i juli. Her valgte Stoltenberg den samme formulering som i sidste uge. Og den vil han formentlig gentage på alle journalisternes spørgsmål, indtil der er en afklaring.

- Jeg har ingen intention om at søge forlængelse. Min eneste plan er at fokusere på min opgave som Natos generalsekretær og udføre mit job, indtil mit mandat udløber i efteråret. Jeg har virkelig ikke andre planer, siger Jens Stoltenberg.

Han behøver dog ikke aktivt søge posten. Hvis Nato-landene samlet beder Stoltenberg blive et år til, vil den pligtopfyldende nordmand formentlig have meget svært ved at sige nej.

Artiklen fortsætter under annoncen

Natos generalsekretær vælges ved enstemmighed blandt Nato-landene. Forhandlingerne foregår ofte på det højeste niveau blandt statslederne. Og kandidaterne er ofte selv stats- eller regeringschefer. Det er derfor sjældent, at kandidater åbent siger, at de er kandidater.

Hvis Stoltenberg bliver på posten, kan det vise sig at være vigtigt for Sverige. Landet har fortsat ikke opnået Tyrkiets godkendelse, men Jens Stoltenberg er personligt gået ind i forhandlingerne.

En forlængelse til Stoltenberg kan måske gøre det lettere at få en aftale på plads med Tyrkiets præsident Erdogan. Det er formentlig også en af årsagerne til, at flere Nato-lande hælder mod en forlængelse.

/ritzau/