Stoltenberg i jubilæumstale: USA har brug for Europa

USA har brug for Europa, for sammen er vi mere sikre.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Han holder torsdag tale i forbindelse med Natos 75-års jubilæum.

Det bliver fejret i Natos hovedkvarter i Bruxelles med militærorkester, kage og nedlæggelse af en krans. Men under festlighederne lurer bekymringen for, om USA vil fortsætte sit engagement i alliancen.

Det opfordrer Stoltenberg til i sin jubilæumstale:

- USA har brug for Europa for sin sikkerhed.

- De europæiske allierede mangedobler USA's magt gennem militær i verdensklasse, efterretningstjenester og diplomatisk indflydelse, siger Stoltenberg.

Talen kommer, mens der er tiltagende bekymring for, hvad en valgsejr til Donald Trump vil betyde for det transatlantiske Nato-samarbejde.

Trump har tidligere meldt ud, at USA med ham som præsident ikke vil forsvare europæiske Nato-lande, der ikke lever op til Natos målsætning om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Efter den melding har Nato fremlagt tal, som viser, at det nu er 20 af alliancens 32 lande, der opfylder målsætningen.

Samtidig opfylder de europæiske Nato-lande ifølge opgørelsen samlet set målsætningen, fordi nogle lande ligger over de to procent og kompenserer for dem, der ligger under.

